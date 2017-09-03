Кристиан Хорнер: "Великолепный пилотаж Риккьярдо! Обгоны, как у Мэнселла"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер после "Гран-при Италии" отметил навыки Даниэля Риккьярдо, которые тот продемонстрировал в борьбе с соперниками. Из-за штрафа, полученного по итогам квалификации, австралиец стартовал только с 16-й позиции, но финишировал четвертым и был признан гонщиком дня. За такой прорыв Хорнер сравнил Риккьярдо с чемпионом мира 1992 года Найджелом Мэнселлом.

– У него не получился хороший старт, была небольшая пробуксовка и он немного потерял скорость, – приводит Motorsport слова Хорнера. – Но потом он просто начал прорываться вперед, проведя несколько феноменальных атак.

Он один из лучших, когда дело касается обгонов, он умеет тормозить поздно и все равно попадать на апекс. В конце гонки у него было несколько обгонов, я бы сказал, как у Найджела Мэнселла. Великолепный пилотаж!