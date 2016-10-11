Кристиан Хорнер: "В Японии Риккьярдо терял скорость из-за двигателя"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил, что в гонке "Гран-при Японии" двигатель на машине Даниэля Риккьярдо не выдавал полную мощность. При этом он подчеркнул, что на "Гран-при США" австралиец получит новый мотор.

– На прямых Риккьярдо в Японии терял скорость, – цитирует Motorsport Хорнера. – Мы выяснили, что дело в падении мощности двигателя. Мотор уже износился. Но в Остине и Риккьярдо, и Ферстаппен получат новые двигатели, пятые и последние в нынешнем сезоне.