Кристиан Хорнер: "В Сингапуре "Ред Булл" добился максимума"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил, что на прошедшей гонке в Сингапуре команда вряд ли могла претендовать на большее. Пилот команды Даниэль Риккьярдо приехал к финишу вторым, а его партнер Макс Ферстаппен – шестым.

– Я не думаю, что можно было добиться большего, – цитирует Autosport Хорнера. – Нико Росберг был быстр по ходу всего уик-энда, в квалификации он оказался вне досягаемости, и в гонке мы попробовали сделать все возможное. Кажется, в "Мерседесе" планировали позвать Нико в боксы позже нас, но в последнюю минуту мы вынудили их изменить тактику, потому что Даниэль проехал очень хороший круг. Мы могли бы опередить их за счет раннего пит-стопа.

Судя по расчетам, у нас была возможность догнать Росберга за один-два круга до финиша. Но к концу отрезка шины на машине Риккьярдо пришли в негодность. Даниэль проделал фантастическую работу, чтобы догнать Нико на последних кругах, но его отрыва оказалось достаточно, что сохранить преимущество до клетчатого флага.

Здорово финишировать в полусекунде после двухчасовой гонки, но этого оказалось недостаточно. Однако мы опередили в честной борьбе по крайней мере одну машину "Мерседеса". Надеюсь, в оставшихся шести гонках у нас еще появится такая возможность, но "Мерседес" настолько быстр на любой трассе, что нам нужно полагаться на погоду, условия, температуру шин и что-нибудь подобное.