Кристиан Хорнер: "В отличие от Феттеля Ферстаппену и Риккьярдо терять нечего"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер доволен квалификацией "Гран-при Сингапура". Его пилоты уступили только Себастьяну Феттелю.

– Риккьярдо и Ферстаппен в субботу извлекли максимум из своих машин, – цитирует F1i Хорнера. – Мы были лучшими во всех свободных заездах, но в квалификации уступили Феттелю. Не будем забывать, что гонка не выигрывается в субботу. Темп во время практик дает нам уверенность перед гонкой. Удачно стартовав, мы можем осложнить жизнь Феттелю. Нашим пилотам терять нечего в отличие от него.