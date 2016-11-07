10:50 | ФОРМУЛА-1

Кристиан Хорнер: "Уход Денниса будет большой потерей для "Формулы-1"

0
0
0

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер сожалеет по поводу возможного ухода из "Формулы-1" босса "Макларена" Рона Денниса. В конце сезона 69-летний руководитель команды должен покинуть ее.

– Я очень уважаю Рона, – цитирует Sky Sports Хорнера. – Мы долго шли с ним бок о бок, боролись за спонсоров, инженеров, пилотов – за все. Он всегда был в борьбе. Для "Макларена" и "Формулы-1" его уход станет потерей. Он многого достиг. То, что он построил в "Макларене", достойно уважения. Это страстный человек, увлеченный своим делом.

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ