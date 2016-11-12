Кристиан Хорнер: "Удивлен, что глава "Мерседеса" звонил отцу Макса Ферстаппена"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер выразил удивление звонку главы "Мерседеса" Тото Вольффа отцу пилота команды Макса Ферстаппена. Ранее об этом рассказал сам Йос Ферстаппен.

– Да, Йос мне об этом рассказал в четверг, – цитирует F1News Хорнера. – Я немного удивился, что Тото звонил отцу гонщика другой команды – полагаю, Йос и сам был удивлен. Интересно, что Тото комментировал действия Макса на трассе не только от имени "Мерседеса", но и "Феррари". Раньше я никогда не слышал, чтобы руководители команд звонили родителям гонщиков, но, видимо, Тото показалось, что он должен это сделать.

– Вы сами, наверное, так бы не поступили?

– С отцом Льюиса я еще мог бы поболтать по телефону, а вот номера Кеке Росберга у меня нет! Но, конечно, мы бы не стали вмешиваться в ситуацию.

– Как вы считаете, Макс Ферстаппен действительно заслужил такую репутацию, что Тото Вольфф готов так поступать? Или это несправедливо по отношению к Максу?

– По-моему, это полная ерунда. Если Тото хочет, чтобы его пилоты соревновались только друг с другом, давайте устроим для них отдельное соревнование завтра в 11 часов утра, а в два часа дня проведем "Гран-при", в котором смогут участвовать все. Наши гонщики будут сражаться за максимально возможный результат, мы им платим именно за это. Разумеется, сейчас Льюис и Нико ведут борьбу за титул, но наш интерес в том, чтобы получше провести эту конкретную гонку, впрочем, как и любую другую.