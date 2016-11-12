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Кристиан Хорнер: "Удивлен, что глава "Мерседеса" звонил отцу Макса Ферстаппена"

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Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер выразил удивление звонку главы "Мерседеса" Тото Вольффа отцу пилота команды Макса Ферстаппена. Ранее об этом рассказал сам Йос Ферстаппен.

– Да, Йос мне об этом рассказал в четверг, – цитирует F1News Хорнера. – Я немного удивился, что Тото звонил отцу гонщика другой команды – полагаю, Йос и сам был удивлен. Интересно, что Тото комментировал действия Макса на трассе не только от имени "Мерседеса", но и "Феррари". Раньше я никогда не слышал, чтобы руководители команд звонили родителям гонщиков, но, видимо, Тото показалось, что он должен это сделать.

– Вы сами, наверное, так бы не поступили?

– С отцом Льюиса я еще мог бы поболтать по телефону, а вот номера Кеке Росберга у меня нет! Но, конечно, мы бы не стали вмешиваться в ситуацию.

– Как вы считаете, Макс Ферстаппен действительно заслужил такую репутацию, что Тото Вольфф готов так поступать? Или это несправедливо по отношению к Максу?

– По-моему, это полная ерунда. Если Тото хочет, чтобы его пилоты соревновались только друг с другом, давайте устроим для них отдельное соревнование завтра в 11 часов утра, а в два часа дня проведем "Гран-при", в котором смогут участвовать все. Наши гонщики будут сражаться за максимально возможный результат, мы им платим именно за это. Разумеется, сейчас Льюис и Нико ведут борьбу за титул, но наш интерес в том, чтобы получше провести эту конкретную гонку, впрочем, как и любую другую.

Дополнительная информация

http://www.f1news.ru/interview/horner/116728.shtml

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КОММЕНТАРИИ (2)
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NicolasHomme

Забавно, что папайося имеет большее влияние на поптилота, ой топпилота, чем его руководитель :) Жду комментария фанбоя ПП.

18:32

Radej

Это конечно пуля )))) Это даже целая очередь. Папе нажаловались на сынка, ситуация настолько неоднозначная насколько и комичная. С одной стороны фаны Камушкина могут гордиться, никто на него управу найти не может. А с другой маячащий папа с ремнем как способ воздействия на пилота топ команды это конечно...

18:18

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