Кристиан Хорнер: "У нас с "Рено" были разногласия, но она не жалела сил, работая над двигателями"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер поблагодарил "Рено" за многолетнее сотрудничество. Ранее стало известно, что австрийская команда с 2019 года будет использовать двигатели "Хонды".

– Мы хотим поблагодарить "Рено" за 12 лет, которые провели вместе. Это невероятные времена, – цитирует F1i Хорнера. – У нас иногда были разногласия, но "Рено" не жалела сил, чтобы предоставить нам конкурентоспособное оборудование. Благодарим "Рено" и особенно тех парней, который постоянно работают в нашем гараже. Мы хотим завершить сотрудничество на мажорной ноте. Хотим показать лучшие результаты в 2018 году и пожелать "Рено" всего наилучшего.