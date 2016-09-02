Кристиан Хорнер: "У Ферстаппена в одно ухо влетело, а из другого - вылетело"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер сообщил, что пилот команды Макс Ферстаппен получил мягкое предупреждение от гоночного директора ФИА Чарли Уайтинга по итогам встречи, состоявшейся между ними перед первой тренировкой "Гран-при Италии". Во время гонки в Спа на прошлой неделе голландец несколько раз попадал в неприятные ситуации с гонщиками "Феррари", в результате чего многие в паддоке обвинили голландца в чересчур агрессивной манере вождения. Сам 18-летний гонщик, тем не менее, еще вчера заявил, что не собирается ничего менять.

– Чарли очень хотел показать ему повторы, – цитирует Autosport Хорнера. – Это было с его стороны аккуратное предупреждение. Он как бы намекнул, что если Макс еще раз это сделает, ему покажут черно-белый флаг за неспортивное поведение.

Но я считаю, что именно решительность Макса так привлекает людей. Мы часто забываем, что ему всего 18, он третий год проводит в гонках и вынужден без перерыва учиться. Кого-то его действия взбесили, кто-то его поддержал, но Макс точно извлечет нужные выводы из произошедшего.

Как в случае со всеми 18-летними, кажется, что ему в одно ухо влетело, а из другого вылетело. Ему действительно все равно. Он думает о своей работе, не волнуясь о том, что происходит вокруг. Это можно расценивать как одно из показателей его таланта и звездного будущего.