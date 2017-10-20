Кристиан Хорнер: "У Ферстаппена неоспоримый талант и редкий инстинкт"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер остался доволен тем, что Макс Ферстаппен продлил контракт с командой. Голландец заключил договор до 2020 года.

– Мы очень рады, что Ферстаппен согласился продлить контракт с "Ред Буллом", – цитирует официальный сайт команды Хорнера. – Наше сотрудничество началось в прошлом году в Испании просто феноменально – с победы. Нынешний сезон складывался не очень удачно, но разочаровывающий отрезок завершился яркой победой в Малайзии. Это прекрасный гонщик с неоспоримым талантом и редким инстинктом. Макс постоянно голоден до успеха, он обладает совершенной трудовой этикой и зрелым подходом к изучению своего ремесла. С нетерпением ждем продолжения работы с ним.