Кристиан Хорнер: "Технологии в "Формуле-1" должны помогать созданию шоу, а не запутывать людей"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что в "Формуле-1" шоу должно главенствовать над технологиями. По его словам, в последние годы регламент не способствовал росту зрелищности гонок.

– Я считаю, что "Формула-1" в первую очередь должна быть интересной, а технологии должны играть вспомогательную роль, – цитирует ESPN Хорнера. – Так что я бы предпочел вернуться к атмосферным двигателям, к мощным моторам V10 в сочетании со стандартной системой рекуперации энергии. Это, конечно, не нравится "Хонде" или "Мерседесу", которые не стали бы голосовать за такие изменения. Но болельщикам это было бы интереснее, я считаю. Нынешние технологии так сложны, что люди их не понимают. И мы несем за это ответственность.