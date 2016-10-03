Кристиан Хорнер: "Сразу сказали Риккьярдо и Ферстаппену, что они могут бороться между собой"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил, что команда не вмешивалась в борьбу своих пилотов в гонке "Гран-при Малайзии". Даниэль Риккьярдо во второй части гонки оборонял от Макса Ферстаппена вторую позицию, а после схода с дистанции Льюиса Хэмилтона стал лидером, и тогда голландец прекратил атаки, оставшись вторым.

– Когда между ними была борьба, мы понимали, что Ферстаппен уже не поедет больше на пит-стоп, – цитирует Motorsport Хорнера. – А в случае с Риккьярдо мы сомневались. Спрашивали его мнение о том, сможет ли резина выдержать до финиша. Он ответил утвердительно. Поэтому мы не вмешивались, сказали, чтобы пилоты боролись между собой, но уважая друг друга. Они просто не должны были переступать грань, уважая еще и команду, которую представляют.

О Хэмилтоне не думали. Нас больше беспокоила ситуация позади. Если бы Макс обошел Даниэля, мы зазвали бы Риккьярдо в боксы, чтобы он боролся на свежей резине.

Я не говорил пилотам оставаться на их позициях. Сразу сказал их инженерам, что борьба разрешена. Все прошло прекрасно. Они боролись, хотя имели разные настройки, разные режимы работы машины. Макс стал вторым, но он чувствует себя хорошо. Очевидно, что он отдал все на трассе и пытался победить. Решающим моментом стал эпизод, когда они прошли бок о бок связку поворотов. Это была справедливая гонка.