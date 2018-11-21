Кристиан Хорнер: "Сотрудничество с "Хондой" вселяет оптимизм"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер с оптимизмом смотрит на следующий сезон. Он ждет плодотворного сотрудничества с "Хондой", которая заменит "Рено" в качестве поставщика двигателей.

– У нас есть феноменальная команда, которая способна проектировать отличные машины, – цитирует F1i Хорнера. – Как только мы получим немного более мощный двигатель, я надеюсь, команда станет конкурентоспособной полностью на всех типах трасс. И все говорит о том, что с "Хондой" так оно и будет. В этом году у нас был отличный болид. Но не хватало максимальной скорости. Если уберем эту слабость, будет совсем другая история. И "Хонда" вселяет оптимизм.