Кристиан Хорнер: "Следующий год будет для "Ред Булла" переходным"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер предупредил, что следующий год может стать переходным. Австрийская команда меняет поставщика двигателя с "Рено" на "Хонду".

– Я жду, что 2019 год станет для нас переходным, – цитирует F1i Хорнера. – "Хонда" пока не блеснула, но мы уверены в наших общих амбициях. Сделаем все, чтобы ускорить интеграцию. Мы хотим большего, чем может предложить "Рено". Без проблем с надежностью мы могли бы выиграть гонку в Бахрейне и доставить обе машины на подиум в Китае или Монако. Мы единственная команда, способная бросить вызов "Феррари" и "Мерседесу". И в "Хонде" это знают.