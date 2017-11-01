Кристиан Хорнер: "Сайнс - подушка безопасности "Ред Булла"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер подтвердил, что пилот "Рено" Карлос Сайнс, все еще входящий в систему его команды, является для него запасным вариантом. В австрийской команде ждут, когда Даниэль Риккьярдо примет решение, продлевать ли контракт, истекающий в конце 2018 года.

– Мы отдали Сайнса в аренду, но он остается в нашей системе, – цитирует Reuters Хорнера. – Поэтому у нас есть варианты. Сайнс – это наша подушка безопасности, страховка. И все же цель номер один – сохранение нынешнего состава.