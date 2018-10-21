Кристиан Хорнер: "Риккьярдо сделает все, чтобы оказаться на подиуме в США"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер выразил радость по поводу пятого места Даниэля Риккьярдо в квалификации "Гран-при США". Австралиец стартует четвертым из-за штрафа Себастьяна Феттеля. В то же время Макс Ферстаппен показал только 15-й результат, поскольку из-за технических проблем не выступил во втором сегменте квалификации.

– Приятно видеть, что Даниэль будет стартовать со второго ряда, пусть ему и помогли в этом стюарды, – цитирует Grand Prix Хорнера. – Он отдаст все, чтобы финишировать на подиуме.

Мы очень разочарованы, что Макс не будет рядом с Даниэлем. На трассе есть очень жесткие бордюры. Похоже, что один из них повредил машину Ферстаппена. Но Макс любит прорываться, обгонять, радовать фанатов. Надеюсь, что гонка все это принесет.