Кристиан Хорнер: "Ред Булл" рассматривает разные сценарии, но приоритет - сохранение Риккьярдо"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил, что для его команды приоритетом будет сохранение Даниэля Риккьярдо после 2018 года. Ранее консультант "Ред Булла" Хельмут Марко не исключил варианта с уходом австралийца.

– Нам нравятся оба наших водителя, и приоритетом будет сохранение их, – цитирует Sky Sports Хорнера. – Риккьярдо едва ли не впервые за десять лет будет свободным агентом после следующего сезона. Но это не значит, что он хочет уйти, или мы этого хотим. Наш приоритет – сохранить его и Ферстаппена. Но важно иметь возможность предусмотреть любые сценарии. У нас есть Сайнс, есть другие растущие пилоты. И все же приоритет – Даниэль и Макс. Конечно, мы понимаем, что должны сделать машину, способную побеждать.