Кристиан Хорнер: "Ред Булл" не рассчитывал на попадание в топ-5 команд в начале сезона-2016"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер признался, что в начале сезона команда боялась, что не сможет оказаться даже в топ-5 под конец года. В итоге австрийский коллектив занял второе место в Кубке конструкторов.

– Этот год можно считать крайне удачным для команды, – цитирует Autosport Хорнера. – В начале сезона у нас был крайне низкий уровень ожиданий – казалось, что попасть в топ-5 будет сложно. Так что наши достижения за год можно считать невероятным прогрессом: второе место в Кубке конструкторов, третье – в общем зачете гонщиков, две победы, поул в Монте-Карло, 16 подиумов и ни одного схода у Риккьярдо.