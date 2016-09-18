Кристиан Хорнер: "Ред Булл" может опередить "Мерседес" только за счет тактики"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что его пилотам удастся в гонке "Гран-при Сингапура" опередить гонщиков "Мерседеса" только за счет лучшей тактики. Даниэль Риккьярдо и Макс Ферстаппен стартуют на "суперсофте", который использовали во втором сегменте квалификации.

– Думаю, единственный способ победить "Мерседес" – использовать особенную стратегию, – цитирует Motorsport Хорнера. – Давайте посмотрим, как это получится. Всегда есть риск появления машины безопасности или чего-то подобного. Нужно отталкиваться от ситуации в гонке. Необходимо проявлять гибкость и иметь план на все случаи жизни. Наши машины хорошо себя вели на обоих комплектах шин, так что проблем быть не должно. Выбор тактики у нас широкий.