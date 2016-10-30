08:45 | ФОРМУЛА-1

Кристиан Хорнер: "Ред Булл" может опередить "Мерседес" благодаря стратегии"

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Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер рассчитывает, что его команда сможет навязать борьбу "Мерседесу" в гонке "Гран-при Мексики" благодаря шинной тактике. Гонщики "Ред Булла" будут стартовать третьим и четвертым – следом за "Мерседесом".

– Мы были близки к тому, чтобы опередить Росберга, – цитирует Motorsport Хорнера. – Мы используем другую стратегию, и это может дать определенное преимущество. Предположили, что старт на "суперсофте" будет оптимальным. Оба пилота согласились с этим. Так что выбор свой сделали уверенно.

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