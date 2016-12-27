23:06 | ФОРМУЛА-1

Кристиан Хорнер: "Ред Булл" имеет все основания надеяться навязать борьбу "Мерседесу"

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Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что его команда способна навязать борьбу "Мерседесу" в следующем сезоне. По его словам, изменение регламента уравнивает шансы топ-команд.

– Чуть больше года назад мы не знали, какие двигатели будем использовать, рассматривали самые разные варианты, – цитирует F1i Хорнера. – И потом пошли на компромисс с "Рено". Это было перед нынешним годом. А перед следующим сезоном мы за несколько месяцев знали состав гонщиков, знали точно, каким будет мотор, и готовились целенаправленно. Новые правила и нормализация отношений с "Рено" дают нам все основания надеяться на успех.

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