Кристиан Хорнер: "Ред Булл" имеет все основания надеяться навязать борьбу "Мерседесу"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что его команда способна навязать борьбу "Мерседесу" в следующем сезоне. По его словам, изменение регламента уравнивает шансы топ-команд.

– Чуть больше года назад мы не знали, какие двигатели будем использовать, рассматривали самые разные варианты, – цитирует F1i Хорнера. – И потом пошли на компромисс с "Рено". Это было перед нынешним годом. А перед следующим сезоном мы за несколько месяцев знали состав гонщиков, знали точно, каким будет мотор, и готовились целенаправленно. Новые правила и нормализация отношений с "Рено" дают нам все основания надеяться на успех.