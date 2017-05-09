Кристиан Хорнер: "Ред Булл" еще может догнать "Мерседес" и "Феррари"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер уверен, что его команда способна сократить отставание от "Мерседеса" и "Феррари" в этом сезоне, информирует Autosport. Хорнер также признался, что рад тому, что итальянская "конюшня" сумела навязать борьбу немецкой команде.

На предстоящий "Гран-при Испании" в Барселоне коллектив привезет значительно обновленное шасси, однако в "Рено" пока что отказались внедрять обновления двигателя. Учитывая проблемы "Ред Булла", многие стали прочить уход Даниэля Риккьярдо из коллектива, однако Хорнер не видит предпосылок для такого исхода.

– Новый регламент пока еще совсем сырой и со временем будет укрепляться, – заявил Хорнер в интервью Speed Week. – Безусловно, "Мерседес" и "Феррари" лучше справились со своей задачей, но мы стараемся все держать под контролем, поскольку у нас все еще есть шансы сократить отставание.

Риккьярдо нисколько не изменился за последние годы. Да, он хочет конкурентоспособный автомобиль, однако при этом он не жалуется. 2015-й, к примеру, был гораздо менее удачным для него. Я не сомневаюсь, что у нас лучший состав пилотов.

Борьба "Феррари" с "Мерседесом" – это здорово для спорта. Мы не могли предугадать победителя ни в одной из четырех гонок этого сезона, и у нас добавился еще один триумфатор – Валттери Боттас. Пускай дальше так и будет – три разных победителя в четырех этапах.