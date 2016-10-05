Кристиан Хорнер: "Пусть "Мерседес" оплатит перелет всех команд в Бахрейн"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер заявил, что было бы безответственно и неправильно диктовать командам поездку на предсезонные тесты-2017 в Бахрейн только потому, что так хочет сделать "Мерседес". Ранее сообщалось, что команды договорились провести два блока предсезонных тестов в Барселоне, однако по ходу гоночного уик-энда на Сепанге активно продвигалась идея переноса по крайней мере одного блока в Бахрейн.

– Лично я бы хотел остаться в Европе, – цитирует Autosport Хорнера. – Сейчас у 65 - 70 процентов команд есть проблемы с финансами. На поездку в Барселону из баз уйдет полтора часа. Кроме того, в Испании в это время теплеет. Мне кажется, что поездка в Бахрейн в таких условиях будет безответственным решением с финансовой точки зрения. Я бы согласился на поездку в Бахрейн, если бы нам возместили расходы за перелеты, но такое вряд ли произойдет. Я также согласен полететь в Бахрейн, если за всех заплатит "Мерседес".

Заставлять всех отправляться на Сахир – безответственно. Если говорить о "Ред Булле", то мы можем позволить себе полететь туда, но я считаю, что нам лучше провести тесты в Барселоне. Я не вижу никакой логики в увеличении расходов на ровном месте.