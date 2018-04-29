18:38 | Формула-1

Кристиан Хорнер: "Оба гонщика признали свою неправоту"

2

Глава "Ред Булла"  Кристиан Хорнер отметил, что пилоты команды извинились за аварию в гонке "Гран-при Азербайджана". Макс Ферстаппен и Даниэль Риккьярдо сошли с дистанции после столкновения между собой.

– Они оба признают, что были неправы, – цитирует ВВС Хорнера. – Они извинились перед командой. Мы разрешили им вести борьбу, и они сами это обсуждали, но такого быть не должно. Между ними в гонке было трижды касание. Мы попросили их успокоиться, но не хотели вмешиваться в борьбу. Никто не ищет виноватого, оба разделяют вину. Мы по-прежнему будем давать им бороться, но необходимо проявлять уважение и ставить интересы команды превыше всего.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Andersen32

На Йосика было больно смотреть, это была гонка максика, но какой-то недоумок въехал максику в ж...пу и всё испортил.

20:25

КолобокКолобков

Специально для патриотов- было решение судей о том, что вина на обоих пилотах. Скорее же пишите о продажности ФИА.

19:36

george64

Ему самому не совестно выносить этот спектакль? Зашугали бедного Рика. Или для максимушки стараются, чтобы тому дали поменьше?

19:07

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!