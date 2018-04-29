Кристиан Хорнер: "Оба гонщика признали свою неправоту"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил, что пилоты команды извинились за аварию в гонке "Гран-при Азербайджана". Макс Ферстаппен и Даниэль Риккьярдо сошли с дистанции после столкновения между собой.

– Они оба признают, что были неправы, – цитирует ВВС Хорнера. – Они извинились перед командой. Мы разрешили им вести борьбу, и они сами это обсуждали, но такого быть не должно. Между ними в гонке было трижды касание. Мы попросили их успокоиться, но не хотели вмешиваться в борьбу. Никто не ищет виноватого, оба разделяют вину. Мы по-прежнему будем давать им бороться, но необходимо проявлять уважение и ставить интересы команды превыше всего.