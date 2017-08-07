Кристиан Хорнер: "Нет смысла говорить о более длительном контракте с Ферстаппеном"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер не обращает внимания на слухи о том, что Макс Ферстаппен может уйти из команды. Также он не видит сейчас смысла обсуждать продление контракта с голландцем, который имеет договор до конца 2019 года.

– Контракт должен отражать взаимные интересы, – цитирует Grand Prix Хорнера. – Нет смысла говорить о более длительном сроке, потому что мы сначала должны ему предложить машину, на которой он сможет побеждать. Я уверен, что как только мы добьемся успеха, не будет никаких команд, в которые он предпочел бы от нас уйти. Он очень зрелый гонщик. Впечатляет то, как он относится к давлению, к ожиданиям.