Кристиан Хорнер: "Некоторых раздражает использование масла в двигателях вместе с топливом"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что ФИА должна жестче ограничивать допустимое сжигание масла в топливе для команд "Формулы-1". Сейчас норма составляет не более 0,9 литра на сто километров, но "Мерседес" и "Феррари" подозревают в использовании масла для повышения производительности моторов в квалификации.

– Потребление 4 килограммов масла за гонку напоминает работу дизельного двигателя, – цитирует F1i Хорнера. – Это противоречит философии "Формулы-1", где силовая установка должна быть синхронизирована с гибридной системой и считаться экологичной. Было бы неплохо пристальнее посмотреть на эту проблему, чтобы избавить всех от подозрений. Я знаю, что другие команды раздражены тем, что некоторые инженеры используют в двигателях масло в топливе для повышения эффективности в квалификации.