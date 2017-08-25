Кристиан Хорнер: "Не верю, что "Рено" сможет поставлять двигатели четырем командам"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что "Рено" не сможет поставлять двигатели "Макларену" в следующем сезоне. Разговоры об этом появились на фоне слухов об отказе от сотрудничества между "Маклареном" и "Хондой".

– Я не думаю, что "Рено" сможет поставлять моторы четвертой команде в пелотоне, – цитирует Sky Sports Хорнера. – Не думаю, что у них достаточно ресурсов для этого. И потребуется согласие ФИА, которого я пока не вижу. У ФИА будут проблемы, если "Рено" возьмет на себя больше трех команд. Вряд ли она захочет, чтобы "Хонда" покинула "Формулу-1".