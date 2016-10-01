Кристиан Хорнер: "Не ожидал, что "Ред Булл" опередит "Феррари"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер выразил удовлетворение квалификацией "Гран-при Малайзии". Пилоты его команды Макс Ферстаппен и Даниэль Риккьярдо показали третий и четвертый результат соответственно.

– Мы выступили лучше, чем ожидалось, поскольку вчера "Феррари" была сильнее на коротких отрезках, – цитирует F1i Хорнера. – Но Макс и Даниэль отлично провели заезды. "Мерседес" был вне досягаемости, но занять вторую линию тоже здорово. Эту гонку "Феррари" должна сильно провести. Но мы оказались впереди в квалификации. И это неожиданно. Необходимо как можно лучше стартовать. В гонке будет важна стратегия.