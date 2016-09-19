14:26 | ФОРМУЛА-1

Кристиан Хорнер: "Не думаю, что Квят стал бы слушать указания в борьбе с Ферстаппеном"

0
0
0

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил, что между пилотом его команды Максом Ферстаппеном и Даниилом Квятом из "Торо Россо" было честное соперничество во время "Гран-при Сингапура". По ходу гонки Ферстаппен пытался обогнать Квята, но тот долго не отдавал свою позицию. Напомним, что Квят начал сезон в "Ред Булле", но был переведен в "Торо Россо", а Ферстаппен проследовал в обратном направлении.

- Квят боролся за позицию, - цитирует Planet F1 Хорнера. - Для "Торо Россо" очки так же важны, как и для нас. Не думаю, что Квят стал бы слушать в этой ситуации какие-то указания.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ