Кристиан Хорнер: "Надеюсь, "Ред Булл" создал машину, которая сможет опередить "Мерседес"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер доволен тем, как проходит работа над новым болидом. По его словам, в 2017 году команда сможет побороться с "Мерседесом", доминировавшим три сезона.

– У нас есть ощущение, что мы на верном пути, – цитирует Sky Sports Хорнера. – Мы почти весь 2016 год готовились к возвращению в число лидеров. В команде царит дух оптимизма. Мы надеемся, что создали машину, которая сможет опередить "Мерседес". Наши пилоты тоже полны энтузиазма. Новый сезон – все начинают с нуля. Никто не знает, каков будет расклад сил. В прошлом мы хорошо адаптировались к новым правилам. Посмотрим, как получится на этот раз.