Кристиан Хорнер: "Надеюсь, что Ферстаппен достаточно умен, чтобы извлечь урок"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер признался, что испытывает двоякие чувства после квалификации "Гран-при Монако". Ее выиграл австралиец Даниэль Риккьярдо, а другой пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен не принял в ней участия, потому что разбил машину в третьей практике.

– Риккьярдо весь уик-энд был быстрее всех и показал два круга, достойных первого места в квалификации, – цитирует ВВС Хорнера. – Но есть привкус горечи. Мы должны были оказаться обеими машинами на первом ряду стартовой решетки. Печально иметь такую быструю машину и не быть там. Мы очень старались успеть починить машину Ферстаппена. Все механики были задействованы.

В Монако риск дорого стоит. Им не нужно злоупотреблять. Надеюсь, что Макс достаточно умен, чтобы извлечь урок. Это очень жестокий урок.