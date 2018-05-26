17:42 | Формула-1

Кристиан Хорнер: "Надеюсь, что Ферстаппен достаточно умен, чтобы извлечь урок"

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Глава "Ред Булла"  Кристиан Хорнер признался, что испытывает двоякие чувства после квалификации "Гран-при Монако". Ее выиграл австралиец Даниэль Риккьярдо, а другой пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен не принял в ней участия, потому что разбил машину в третьей практике.

– Риккьярдо весь уик-энд был быстрее всех и показал два круга, достойных первого места в квалификации, – цитирует ВВС Хорнера. – Но есть привкус горечи. Мы должны были оказаться обеими машинами на первом ряду стартовой решетки. Печально иметь такую быструю машину и не быть там. Мы очень старались успеть починить машину Ферстаппена. Все механики были задействованы.

В Монако риск дорого стоит. Им не нужно злоупотреблять. Надеюсь, что Макс достаточно умен, чтобы извлечь урок. Это очень жестокий урок.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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zolton

ЛбомобЛобок.....Максиму, вспоминая прошлый год, надо было ещё 3 запасных болида привозить.

18:02

george64

Может, ему уже Монако пропускать? Машины целее будут. )) А вместо него сажать Квята. Во будет веселуха! )))

18:00

КолобокКолобков

Когда в Испании кенгуру раздраконил болид в третьей практике- как миленькие успели к квале. А это Монако, здесь Макс должен был разбить РБ.

17:57

george64

Он уже не утверждает. Он только надеется на умственные способности максимки. А по ночам, наверное, еще и всех святых умоляет.

17:54

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