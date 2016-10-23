15:24 | ФОРМУЛА-1

Кристиан Хорнер: "Мы решили, что сейчас лучше предоставить место в "Торо Россо" Квяту, а не Гасли"

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Даниил КВЯТ остается в "Торо Россо".Квят и "Торо Россо": оптимальное решение-2017?

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил, что продление контракта с пилотом "Торо Россо" Даниилом Квятом – это еще один шанс для россиянина проявить себя. Хорнер отметил, что в команде решили предоставить время Квяту, а не Пьеру Гасли, которого сватали на место российского гонщика.

– По-моему, очевидно, почему мы выбрали Даниила – он отличный молодой гонщик, – цитирует Autosport Хорнера. – Ему пришлось непросто в этом году, но он решил многие свои проблемы этого сезона и снова начал обретать уверенность. Ему всего 21 год, поэтому мы решили дать ему еще один шанс в "Торо Россо". Думаю, от этого он только выиграет.

Мы решили, что сейчас лучше предоставить место в "Торо Россо" Даниилу, а не Пьеру, которого мы высоко оцениваем и кто выполняет важную тестовую работу для команды. Но у нас только определенное количество мест в команде. Если ему подвернется возможность выступать в другой команде, совмещая работу с нами, мы можем пойти на такой шаг.

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"Торо Россо" - оптимальный выбор для Даниила Квята?
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Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37595-kristian-horner-obyasnil-vybor-toro-rosso-v-polzu-kvyata

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