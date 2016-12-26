Кристиан Хорнер: "Мы не просим Риккьярдо и Ферстаппена обедать вместе, но требуем уважать друг друга"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер доволен тем, что между пилотами команды Даниэлем Риккьярдо и Максом Ферстаппеном есть взаимоуважение и уверен, что этот факт идет на пользу команде в чемпионате. В минувшем сезоне Риккьярдо занял третье место в личном зачете, набрав 256 очков, а Ферстаппен расположился на пятой строчке – 204 балла.

– Самое главное – между ними есть уважение, – цитирует Autosport Хорнера. – Мы не просим их обедать вместе, но требуем уважать друг друга и команду. И тот факт, что их отношения складываются нормально, идёт нам на пользу. Даниэль во многих отношениях как старший брат для Макса. Они предоставляют одинаковую обратную связь и имеют почти одинаковые требования к машине.

Если прислушаться, то зачастую их комментарии об автомобиле в квалификации и гонке практически идентичны, что очень здорово для отдела исследований и разработки. С точки зрения выступлений очень сложно выделить кого-то одного. На каких-то этапах быстрее один, на других – второй.