Кристиан Хорнер: "Мы найдем, кем заменить Риккьярдо"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер выразил надежду, что пилот Даниэль Риккьярдо останется в команде на следующий сезон. Однако он отметил, что "быкам" не составит труда найти замену для 28-летнего австралийца.

– Мы только завершили длинный и трудный сезон, поэтому последнее, что мы собираемся делать, это углубляться в переговоры о контрактах, – цитирует Sky Sports Хорнера. – Но, думаю, что в начале года, когда мы увидим, насколько эффективна машина и как обстоят дела в целом, мы сосредоточимся на том, чтобы сохранить Даниэля в команде, по крайней мере, до конца 2020 года.Для Даниэля все по-другому – впервые он практически оказался свободным агентом. Более того, это критический период его карьеры, ведь ему уже 28 лет. Следующий шаг станет для него решающим, поэтому мы хотим убедиться в том, что предоставим в его распоряжение машину, которая позволит раскрыть его потенциал.Если не получится с Даниэлем, то другие варианты есть всегда. Мы инвестируем большие деньги в программу поддержки молодых пилотов, и у нас есть несколько талантов.