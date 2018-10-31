Кристиан Хорнер: "Могу понять разочарование Риккьярдо"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил, что понимает разочарование Даниэля Риккьярдо после "Гран-при Мексики". Австралиец в очередной раз сошел с дистанции из-за технических проблем, после чего резко высказался в адрес машины.

– У него был просто очень неприятный день, – цитирует F1Today Хорнера. – Можно понять его разочарование и надеяться, что эти тучи разойдутся в последних двух гонках сезона. Это наносит ущерб не только ему, но и всей команде, потому что мы могли оформить победный дубль. Поэтому победа Ферстаппена оказалась немного смазанной. Макс провел фантастическую гонку, но я уверен, что Риккьярдо смог бы стать вторым.