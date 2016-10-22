Кристиан Хорнер: "Мерседес" может не справиться с разными тактиками наших пилотов"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер подтвердил, что команда сознательно выбрала разную шинную стратегию для своих пилотов на "Гран-при США". Даниэль Риккьярдо начнет гонку на "суперсофте", а Макс Ферстаппен – на "софте".

– Мы обсуждали это в ходе брифинга, – цитирует Motorsport Хорнера. – Команда рада поддержать обе стратегии, которые выбрали сами гонщики. Потому что с точки зрения тактики сейчас не очень понятно, какой выбор лучше. Очевидно, наша главная цель – быть впереди "Феррари", но мы и вперед смотрим. У нас был хороший темп в пятницу. Надеюсь, перенесем это в гонку. "Мерседес" может не справиться с двумя разными тактиками у нас. Давайте посмотрим, как все получится. Думаю, трасса в Остине нам лучше подходит, чем Сузука.