Кристиан Хорнер: "Мерседес" будет и в следующем сезоне фаворитом"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что в следующем сезоне "Мерседес" останется фаворитом. В технический регламент на 2017 год будут внесены значительные изменения, что может поменять расклад сил в чемпионате.

– Я думаю, что "Мерседес" будет сложно обойти, он войдет в следующий сезон фаворитом, – цитирует F1i Хорнера. – Мы надеемся, что новые правила вернут баланс между шасси и двигателем. К тому же за зиму мы должны добиться прогресса в работе с мотором. Правила сейчас для всех одинаковы, все начинают с чистого листа. И нельзя сравнить себя с конкурентами. Только в Мельбурне мы узнаем, каков расклад сил. Но я уверен, что "Мерседес" все равно будет фаворитом. И все же надеюсь, что "Ред Булл" окажет давление.