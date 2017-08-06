Кристиан Хорнер: "Меня впечатлил маневр Хэмилтона в Венгрии"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер признался, что его удивил маневр пилотов "Мерседеса" в гонке "Гран-при Венгрии". Валттери Боттас пропустил на третью позицию Льюиса Хэмилтона, который пообещал, что вернет ему это место, если не обгонит "Феррари", и сдержал обещание прямо перед финишем.

– Меня это удивило, – цитирует F1i Хорнера. – Хотя не думаю, что можно было пренебречь позициями Валттери. Это сейчас легко говорить, будто у него нет шансов в чемпионате. Жест Хэмилтона произвел на меня впечатление. Потому что он потерял больше очков в борьбе со своим главным конкурентом Феттелем. Я все же думаю, что титул разыграют именно Хэмилтон и Феттель.