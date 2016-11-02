Кристиан Хорнер - Лауде: "Судьба титула Росберга не в руках Ферстаппена"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер не согласился с Ники Лаудой, который раскритиковал Макса Ферстаппена за агрессивное поведение во время гонки "Гран-при Мексики". По словам Лауды, действия Ферстаппена могли стоить титула Нико Росбергу во время их борьбы.

– Я не думаю, что судьба чемпионства Нико в руках Макса, – цитирует Motorsport Хорнера. – Он видит пространство и едет в него. Это и делает его таким ярким пилотом. У него не было возможности уйти от жесткой борьбы. И я еще раз не соглашусь со штрафом в адрес Ферстаппена. Он не получил преимущества в борьбе с Феттелем, за которую его наказали.