17:07 | ФОРМУЛА-1

Кристиан Хорнер - Лауде: "Судьба титула Росберга не в руках Ферстаппена"

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Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер не согласился с Ники Лаудой, который раскритиковал Макса Ферстаппена за агрессивное поведение во время гонки "Гран-при Мексики". По словам Лауды, действия Ферстаппена могли стоить титула Нико Росбергу во время их борьбы.

– Я не думаю, что судьба чемпионства Нико в руках Макса, – цитирует Motorsport Хорнера. – Он видит пространство и едет в него. Это и делает его таким ярким пилотом. У него не было возможности уйти от жесткой борьбы. И я еще раз не соглашусь со штрафом в адрес Ферстаппена. Он не получил преимущества в борьбе с Феттелем, за которую его наказали.

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