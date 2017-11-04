Кристиан Хорнер: "Квят может вдохновиться примером Хартли"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что Даниил Квят может взять пример с Брендона Хартли. Новозеландец сменил россиянина в конце нынешнего сезона в "Торо Россо". Квят покинул систему "Ред Булла", но ранее то же самое было с самим Хартли, который смог вернуться через несколько лет.

– Брендон показал силу своего характера, когда в 2010 году его исключили из "Ред Булла", – цитирует F1i Хорнера. – Он пошел выступать в других сериях, удачно выступал за "Порше" в гонках на выносливость, и мы с ним никогда не теряли контакт. Хартли не жаловался, не говорил, что его бросили. Он спрашивал с себя и настраивался на борьбу. Даниил может вдохновиться примером Хартли. Квяту всего 23 года. Его потенциал не был использован в "Формуле-1". Ему нужно продолжать.