Кристиан Хорнер: "Критика Ферстаппена в 99 процентах случаев была необоснованной"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер встал на защиту пилота команды Макса Ферстаппена, заявив, что критика в адрес голландца в 99 процентах случаев является необоснованной. Хорнер добавил, что его впечатлило то, как голландец справляется с прессингом и реагирует на критику.

– Все зависит от того, заслуженна ли эта критика или нет, и в 99 процентах случаев с Максом она была необоснованной, – заявил Хорнер. – Поэтому нужно просто игнорировать это и заниматься своим делом. Единственная причина, по которой Макс вызывает такой интерес, заключается в его успехах. Он молод, иногда допускает ошибки, но при этом очень быстро учится. Это часть его развития, часть процесса обучения.

Мы не раз становились свидетелями, как молодые талантливые гонщики подвергаются критике. Мы видели это на примере Себастьяна Феттеля, Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо, Айртоны Сенны. История знает немало подобных примеров.

У него очень разумный и взвешенный подход для столь юного возраста. Не стоит забывать, что ему всего 18 лет, а нынешний сезон для него лишь третий в формульных гонках. Невероятно, чего ему удалось добиться за этот короткий отрезок времени. Он все еще учится и продолжает удивлять. Он набирается опыта, уверенности, и я очень рад, что Макс выступает именно за нашу команду, а не какую-нибудь другую.