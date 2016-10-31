Кристиан Хорнер: "Когда Феттель выступал в "Ред Булл", он так себя не вел"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер раскритиковал пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля, сообщает F1News. Немец в конце гонки "Гран-при Мексики" нецензурно выругался в адрес гоночного директора ФИА Чарли Уайтинга и пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, который был лишен третьего места за агрессивное поведение на трассе, а позднее этого места лишился и Феттель за свое поведение.

– Вы ведь хорошо знаете Себастьяна: что с ним происходит? Он ругается в эфире, обзывает других гонщиков и Чарли Уайтинга – как вы это объясняете?

– Когда он выступал за "Ред Булл", он так себя не вел. Вероятно, таким образом он выражает свое недовольство ситуацией, и все это слышат.