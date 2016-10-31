09:41 | ФОРМУЛА-1

Кристиан Хорнер: "Когда Феттель выступал в "Ред Булл", он так себя не вел"

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Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер раскритиковал пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля, сообщает F1News. Немец в конце гонки "Гран-при Мексики" нецензурно выругался в адрес гоночного директора ФИА Чарли Уайтинга и пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, который был лишен третьего места за агрессивное поведение на трассе, а позднее этого места лишился и Феттель за свое поведение.

– Вы ведь хорошо знаете Себастьяна: что с ним происходит? Он ругается в эфире, обзывает других гонщиков и Чарли Уайтинга – как вы это объясняете?

– Когда он выступал за "Ред Булл", он так себя не вел. Вероятно, таким образом он выражает свое недовольство ситуацией, и все это слышат.

Дополнительная информация

http://www.f1news.ru/interview/horner/116492.shtml

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КОММЕНТАРИИ (3)
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RedMack2

Вот-вот, школа РБ))) А Максик так не ругается ещё только лишь потому, что не знает таких изощрённых, коварных и нестандартных ругательств, типа "огурец" и им подобных)))

10:19

Hammer on it

Вот и второй такой же там подрастает. А если еще и самовзка в следующем году будет, то сопли польются рекой

10:01

Джерри. Без Тома.

Вообще-то, ощущение вседозволенности Себу привили именно в РБ. И именно К.Х.

09:51

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