Кристиан Хорнер: "Когда Феттель выступал в "Ред Булл", он так себя не вел"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер раскритиковал пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля, сообщает F1News. Немец в конце гонки "Гран-при Мексики" нецензурно выругался в адрес гоночного директора ФИА Чарли Уайтинга и пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, который был лишен третьего места за агрессивное поведение на трассе, а позднее этого места лишился и Феттель за свое поведение.
– Вы ведь хорошо знаете Себастьяна: что с ним происходит? Он ругается в эфире, обзывает других гонщиков и Чарли Уайтинга – как вы это объясняете?
– Когда он выступал за "Ред Булл", он так себя не вел. Вероятно, таким образом он выражает свое недовольство ситуацией, и все это слышат.
RedMack2
Вот-вот, школа РБ))) А Максик так не ругается ещё только лишь потому, что не знает таких изощрённых, коварных и нестандартных ругательств, типа "огурец" и им подобных)))
10:19
Hammer on it
Вот и второй такой же там подрастает. А если еще и самовзка в следующем году будет, то сопли польются рекой
10:01
Джерри. Без Тома.
Вообще-то, ощущение вседозволенности Себу привили именно в РБ. И именно К.Х.
09:51