12:49 | ФОРМУЛА-1

Кристиан Хорнер: "Изменение регламента возродило интерес Ньюи к "Формуле-1"

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Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил, что известный конструктор Эдриан Ньюи снова полностью задействован в работе над машиной команды. Знания и опыт Ньюи оказались востребованными из-за смены регламента в 2017 году.

– Эдриан в последние годы был немного отвлечен от "Формулы-1", – цитирует F1i Хорнера. – Он работал над рядом проектов на стороне, сотрудничал с "Астон Мартином", работал в США. Но новый регламент в "Формуле-1" привел его назад. Эти перемены возродили его интерес к нашему спорту.

 

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