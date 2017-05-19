Кристиан Хорнер: "Ходим в церковь каждую неделю и молимся за новый двигатель"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер признал, что его команда оказалась менее готовой к смене регламента, чем конкуренты. "Феррари" и "Мерседес" в первых гонках не позволили "Ред Буллу" составить им конкуренцию.

– Правила серьезно поменялись, и я должен признать, что "Мерседес" и "Феррари" сработали лучше нас, – цитирует F1i Хорнера. – Они лучше приспособились к новым правилам. Сейчас мы работаем над планом развития. Но теперь нужно работать в два раза больше конкурентов, чтобы догнать их. В "Рено" нам сказали, что стараются сделать новый двигатель. Хочется получить его как можно скорее. Надеюсь, увидим его в Монреале. Ходим в церковь каждую неделю и молимся за него.