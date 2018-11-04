Кристиан Хорнер: "Гасли будет сложно составить конкуренцию Ферстаппену"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер не ждет, что Пьер Гасли в следующем сезоне будет выступать на уровне Макса Ферстаппена. Француз будет впервые выступать за рулем болида австрийской команды.

– Гасли очень мотивирован, – цитирует Autosport Хорнера. – Но ему будет трудно бросить вызов Ферстаппену. Он прошел ту же программу, что и Макс. Это большой талант, он заслужил этот шанс. Мы ждем многого от Пьера, но было бы наивно ждать, что он сразу создаст конкуренцию Максу. Ему придется потерпеть. Макс сейчас достиг высокого уровня и стал одним из самых больших талантов в "Формуле-1". Пьеру нужно дать больше времени, но у него есть талант.