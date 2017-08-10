Кристиан Хорнер: "Формула-1" должна как можно больше дистанцироваться от "Формулы-Е"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что "Формула-1" должна отдалиться от "Формулы-Е" в использовании электрических технологий. По его словам, "Формуле-1" необходимо остаться вершиной автоспорта, вернувшись к лучшим образцам регламента.

– Я надеюсь, что мы в новых правилах не будем придерживаться плохого компромисса, – цитирует F1i Хорнера. – "Формула-Е" – это поле для новых технологий, а "Формула-1" должна сосредоточиться на традиционных ценностях, на высокой скорости, на борьбе пилотов и машин. Мы же находимся на перепутье. В "Формуле-Е" уже участвует больше брендов, чем в "Формуле-1". Очевидно, что бюджет команды электрической "Формулы" составляет 5 процентов от бюджета команды "Формулы-1". Мы должны как можно больше дистанцироваться от "Формулы-Е" и больше полагаться на мощных производителей, таких как "Феррари", "Астон Мартин", "Ламборгини". Надеюсь, новым владельцам "Формулы-1" хватит мужества принять правильные решения.