Кристиан Хорнер: "Ферстаппену нужна перезагрузка"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил, что команда могла претендовать на большее в Монако, если бы Макс Ферстаппен в третьей практике не разбил машину, из-за чего пропустил квалификацию. По его словам, голландец должен сделать выводы из своего поведения.
– Макс должен задаться вопросом о том, каким бы был его уик-энд без этой ошибки, – цитирует F1i Хорнера. – Ему нужно учиться на этом. Думаю, у него хороший учитель – Риккьярдо. Макс талантлив, но в последнее время переносит серьезные испытания, уроки. Думаю, он изменит свой подход. Особенно расстраивает, что он при этом в отличной форме. Макс слишком сильно старается выделиться. Когда что-то идет не так, он давит еще больше, а нужно просто сделать перезагрузку. После таких ошибок мы тратим большие деньги на ремонт машины, теряем ценные очки. В этом сезоне уже потеряли 60-65 очков. Чтобы бороться с "Мерседесом" и "Феррари", мы должны показывать максимум двумя машинами.
Джерри. Без Тома.
* в менее стрессовых
12:18
abs68
просто они поняли что с Квятом сделали ошибку и не хотят допустить ее снова, но есть тенденция, а есть последовательность, в РБ слишком увлекшись недопущением повторяющейся ошибки, совершают новую ошибку, хотя и она тоже повторяющаяся, пора бы уже признать, что для участия в топ команде нужно не н-ое кол-во гран-при за плечами, а ещё и обычный житейский опыт, а не сажать туда желторотых юнцов. Это как машину б/у покупать, машину можно и не смотреть, если её хозяин 20 летний юнец, машина наверняка вся убита.
12:09
Джерри. Без Тома.
Квята пнули с требованиями найти себя, прежнего, в менее стрессоустойчивых условиях. Типа, на машине, на которую априори не рассчитывают в плане очков. Макса будут держать до последнего, хотя, последовательность и справедливость должны присутствовать в действиях руководства.
12:05
zolton
Не губите Максима, дайте ему шанс попробовать себя в Феррари или Мерсах, он же так хотел в прошлом году.
12:01
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
действительно странно. Квята сразу пнули "подумать и отдохнуть", а с этим соплежуем нянчатся. представляю какая была бы истерика!)
11:13
maximus
Считаю, что надо его отправить в Toro Rosso, надо дать ему шанс на перезагрузку карьеры. А на его место Гасли. Будьте последовательны
10:51