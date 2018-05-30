Кристиан Хорнер: "Ферстаппену нужна перезагрузка"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил, что команда могла претендовать на большее в Монако, если бы Макс Ферстаппен в третьей практике не разбил машину, из-за чего пропустил квалификацию. По его словам, голландец должен сделать выводы из своего поведения.

– Макс должен задаться вопросом о том, каким бы был его уик-энд без этой ошибки, – цитирует F1i Хорнера. – Ему нужно учиться на этом. Думаю, у него хороший учитель – Риккьярдо. Макс талантлив, но в последнее время переносит серьезные испытания, уроки. Думаю, он изменит свой подход. Особенно расстраивает, что он при этом в отличной форме. Макс слишком сильно старается выделиться. Когда что-то идет не так, он давит еще больше, а нужно просто сделать перезагрузку. После таких ошибок мы тратим большие деньги на ремонт машины, теряем ценные очки. В этом сезоне уже потеряли 60-65 очков. Чтобы бороться с "Мерседесом" и "Феррари", мы должны показывать максимум двумя машинами.