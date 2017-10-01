Кристиан Хорнер: "Ферстаппен заслужил эту победу"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер признался, что не ожидал такого хорошего выступления от команды в Малайзии. Макс Ферстаппен одержал победу, а Даниэль Риккьярдо был третьим в гонке.

– Победить "Мерседес" в обычных условиях – это превосходит наши ожидания, – цитирует F1i Хорнера. – Хотя мы видели в свободных заездах, что у нас многообещающий темп. В нынешнем сезоне Максу часто не везло, и он заслужил эту победу. Ферстаппен часто выражал разочарование после многочисленных проблем. Но с настроем у него не было проблем никогда. Он никогда не опускал рук и не был обескуражен. Этот результат пришел в нужное время. Этот импульс был нужен ему.