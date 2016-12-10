Кристиан Хорнер: "Ферстаппен в следующем году покажет захватывающее выступление"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что в следующем сезоне Макс Ферстаппен будет играть важную роль в чемпионате мира. По его словам, 19-летний голландец имеет все шансы стать главным героем 2017 года.

– Макс очень молод, конкурентоспособен, – цитирует F1i Хорнера. – Он постоянно становится сильнее и сильнее, все опытнее. Если мы дадим ему конкурентоспособную машину, то нас ждет захватывающее выступление. Изменение регламента встряхнет ситуацию в пелотоне. Уверен, что в "Мерседесе" хотели бы заморозить нынешние правила лет на пять. А смена регламента дает нам шанс. У нас сильная команда, сильные пилоты.