Кристиан Хорнер: "Ферстаппен разрушал установившуюся иерархию, поэтому подвергался критике"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что критика в адрес пилота его команды Макса Ферстаппена должна прекратиться. В 2016 году 19-летнего голландца часто обвиняли представители "Мерседеса" и "Феррари" в излишней агрессии на трассе.

– Я не очень понимаю их жалоб, – цитирует F1i Хорнера. – Макс делает большую работу, сражается на трассе, работает над собой. Когда приходит такой новичок и расшатывает установившуюся структуру, всегда появляется критика. Но он не отвлекается на это, продолжая бороться. Когда что-то нарушает стабильность устаканившейся иерархии, это вызывает протест. Я не думаю, что он сделал что-то плохое. Макс всегда по полной выкладывался и честно боролся. Это очень страстный гонщик.