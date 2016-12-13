Кристиан Хорнер: "Ферстаппен разрушал установившуюся иерархию, поэтому подвергался критике"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что критика в адрес пилота его команды Макса Ферстаппена должна прекратиться. В 2016 году 19-летнего голландца часто обвиняли представители "Мерседеса" и "Феррари" в излишней агрессии на трассе.
– Я не очень понимаю их жалоб, – цитирует F1i Хорнера. – Макс делает большую работу, сражается на трассе, работает над собой. Когда приходит такой новичок и расшатывает установившуюся структуру, всегда появляется критика. Но он не отвлекается на это, продолжая бороться. Когда что-то нарушает стабильность устаканившейся иерархии, это вызывает протест. Я не думаю, что он сделал что-то плохое. Макс всегда по полной выкладывался и честно боролся. Это очень страстный гонщик.
Джерри. Без Тома.
Ты чё в психологи-то пошёл? Надо было в адвокаты.
21:38
КолобокКолобков
Джерри. Без Тома.____ 100% платят. Неужели кто-то в здравом уме может хвалить Ферстаппена????? Он же просто личинка и бездарь. Хорнеру платит хейникен , а всякие там Стюарты, Херберты и Брандлы- просто выжили из ума.
21:37
Джерри. Без Тома.
Хорнеру платят, что ли, за каждое упоминание этой фамилии?
21:33
КолобокКолобков
Истину глаголишь, кри-кри
21:10