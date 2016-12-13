19:45 | ФОРМУЛА-1

Кристиан Хорнер: "Ферстаппен разрушал установившуюся иерархию, поэтому подвергался критике"

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Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что критика в адрес пилота его команды Макса Ферстаппена должна прекратиться. В 2016 году 19-летнего голландца часто обвиняли представители "Мерседеса" и "Феррари" в излишней агрессии на трассе.

– Я не очень понимаю их жалоб, – цитирует F1i Хорнера. – Макс делает большую работу, сражается на трассе, работает над собой. Когда приходит такой новичок и расшатывает установившуюся структуру, всегда появляется критика. Но он не отвлекается на это, продолжая бороться. Когда что-то нарушает стабильность устаканившейся иерархии, это вызывает протест. Я не думаю, что он сделал что-то плохое. Макс всегда по полной выкладывался и честно боролся. Это очень страстный гонщик.

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Джерри. Без Тома.

Ты чё в психологи-то пошёл? Надо было в адвокаты.

21:38

КолобокКолобков

Джерри. Без Тома.____ 100% платят. Неужели кто-то в здравом уме может хвалить Ферстаппена????? Он же просто личинка и бездарь. Хорнеру платит хейникен , а всякие там Стюарты, Херберты и Брандлы- просто выжили из ума.

21:37

Джерри. Без Тома.

Хорнеру платят, что ли, за каждое упоминание этой фамилии?

21:33

КолобокКолобков

Истину глаголишь, кри-кри

21:10

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