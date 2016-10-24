Кристиан Хорнер: "Ферстаппен просто заехал на пит-лейн и сказал, что прибыл"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер признался, что не понял, почему ошибся Макс Ферстаппен во время гонки "Гран-при США". Голландец, напомним, заехал на пит-стоп, когда его там не ждали, а спустя несколько кругов сошел с дистанции из-за технических проблем.

– Это было что-то необычное, – цитирует F1i Хорнера. – Он просто заехал на пит-лейн и сказал нам по радио, что прибыл. Нужно признать, что наши механики не очень хороши в замене резины, когда их об этом не предупреждают! Очень жаль, что так получилось. Он потерял время. Хотя это не имеет никакого значения, поскольку он сошел с дистанции все равно. Макс сказал, будто ему послышалась команда заехать в боксы, но никто из нас не говорил ему такого. Мы просили лишь атаковать, чтобы догнать Росберга.